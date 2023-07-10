Экс-чемпион UFC Нганну встретился с Мбаппе в Камеруне

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фото со знаменитым французским футболистом Килианом Мбаппе. Снимки были сделаны в Яунде – столице Камеруна.

«Наслаждаюсь самым знаменитым камерунским блюдом ндоле вместе с Килианом Мбаппе», — подписал фото Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, в середине мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Фрэнсис проведёт свой первый бой в рамках промоушена уже в следующем году (примерно в середине года).

Джонс и Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL: