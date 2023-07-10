Усик и Дюбуа впервые провели дуэль взглядов перед боем в августе

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа впервые провели дуэль взглядов перед поединком, который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Фото: Скриншот с пресс-конференции
36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом. В последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112).
В активе Дюбуа 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою он одолел Кевина Лерену (ЮАР).
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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