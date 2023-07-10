Чендлер: первое, что замечаешь у Макгрегора — непропорционально маленькие крошечные ручки

Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал момент, когда ирландец Конор Макгрегор схватил его обеими руками за щёки в ходе участия в реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Фото: шоу The Ultimate Fighter

«Посмотрите, какие маленькие у Макгрегора руки. Это, вероятно, главная причина, по которой я едва почувствовал толчок. Да, мускулы стали намного больше, но ручки остались такими же крошечными. Скажу честно, я не так много времени проводил с Конором до шоу… но первое, что я заметил – непропорционально маленькие ручки. У Конора крошечные руки. Я провёл с ним пять недель. Словно руки новорождённого ребёнка», — написал Чендлер в социальных сетях.

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