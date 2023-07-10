Красюк показал селфи с Усиком и его соперником Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись свежим фото. Красюк показал селфи с Усиком и соперником украинского боксёра по предстоящему поединку, британцем Даниэлем Дюбуа.

«Теперь официально», — написал Красюк.

Фото: Из личного архива Александра Красюка

За время карьеры Усик провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом. В последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Александр победил раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).

В активе Дюбуа 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою он одолел Кевина Лерену (ЮАР).

Интересные факты про Александра Усика: