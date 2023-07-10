Промоутер: Фьюри избегает Усика, и это факт

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, в очередной раз заявил, что британец Тайсон Фьюри избегает поединка с его подопечным.

«Я не предполагаю, что Фьюри избегает Александра, а говорю факты: Фьюри избегает Усика, и это данность. Сейчас он якобы пытается устроить бой со знаковым соперником, посмотрим, кто это будет.

У меня нет никакого неуважения. Тайсон Фьюри богат и успешен, но он известен только по одной причине – фанатам, которые сделали его богатым. Деньги на его банковском счету – это деньги поклонников, которые хотят взаимности. И сейчас Тайсон не даёт им того, что они хотят. Они хотят увидеть большой бой», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.