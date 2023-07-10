Фото: Энтони Джошуа и Диллиан Уайт впервые встретились перед реваншем

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) впервые встретился с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 22 KO) в преддверии реванша, который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Диллиану Уайту 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре, британец победил раздельным судейским решением американского проспекта Джермейна Франклина.

Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион также победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Ранее стало известно, что экс-соперник Усика вошёл в лагерь Джошуа.

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