Эррол Спенс оценил шансы Джермелла Чарло в бою с Канело

Объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс высказался о предстоящем поединке между соотечественником Джермеллом Чарло и мексиканцем Саулем Альваресом, запланированном на сентябрь.
«У Джермелла имеются соответствующие габариты. Я считаю, что он без проблем поднимется во второй средний вес. Однако ему нельзя просто поправляться, а затем вялым выходить в ринг. Думаю, с ним всё будет в порядке. Он большой для своего дивизиона, и он будет активнее. Но ему нельзя просто стоять перед Канело в попытке ударить и запугать», – сказал Спенс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Альварес победил единогласным решением британца Джона Райдера, проведя защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг).
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