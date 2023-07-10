О’Мэлли: никто не обратит внимания, если Стерлинг уйдёт из дивизиона
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем титульном поединке с соотечественником Алджамейном Стерлингом, который состоится 20 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).
«Дам ли я Стерлингу реванш, если выиграю? Он сказал, что поднимется в полулёгкий вес после нашего боя. Его ждёт рискованный поединок. Он может подняться в статусе чемпиона и подраться за второй титул. Но впереди у него рискованный бой, за который он получит большой гонорар.
В легчайшем дивизионе много интересных боёв. Фигейреду подерётся с Домиником Крузом. Я не хочу забегать вперёд, пока работа не будет сделана, но Стерлинг поднимется в полулёгкий вес, и никто не обратит внимания», – сказал О’Мэлли на пресс-конференции.
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