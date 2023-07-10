Хилл: хочу показать в бою с Прохазкой, кто является настоящим королём

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался об ожидаемом поединке с бывшим обладателем титула чехом Иржи Прохазкой.

«Когда состоится бой? Надеюсь, что уже скоро я смогу сообщить. Я хочу подраться с Иржи и хочу быть уверенным в том, что он в порядке. Я готов драться, готов к охоте. Говорят, что, когда ты становишься чемпионом, на тебя начинают охотиться, но я этого не чувствую. Я охочусь за наследием. Если ты хочешь быть чемпионом, то сделай так, чтобы тебя считали таковым. Я хочу показать, кто является настоящим королём», – сказал Хилл в интервью ESPN.

Напомним, Прохазка не выступал с июня 2022 года, когда на UFC 275 задушил бразильского ветерана Гловера Тейшейру.