О’Мэлли: когда я потушу Стерлингу свет, то займу место лучшего бойца в мире
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем титульном поединке с соотечественником Алджамейном Стерлингом, который состоится 20 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).
«Удивил ли меня статус аутсайдера? Не сказать, что удивил. Посмотрите на парней, которых побил Стерлинг в последних четырёх-пяти боях. Моя крупнейшая победа была над Петром Яном в очень близком и тяжёлом бою. Так что, исходя из этого, ставки обоснованы.
Такие же коэффициенты были в моём поединке с Петром, если не больше. Мне это нравится, здорово выйти на бой с лучшим бойцом легчайшего веса в мире. Когда я потушу ему свет, то займу его место», – сказал О’Мэлли на пресс-конференции.
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