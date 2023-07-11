В команде Бивола заявили о желании провести бой с Энтони Ярдом
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, сообщил, что готовится сделать предложение о поединке двукратному претенденту на титул британцу Энтони Ярду (23-3, 22 KO).
«Бивол собирается драться в октябре. У него травма, хотя люди считают, что он просто не выступает. Он будет готов к октябрю.
Мы сделали предложение Дэну Азизу, но он отказался, и мы собирается сделать предложение Энтони Ярду и его промоутерам. Мне нравится этот поединок, посмотрим, что будет», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Напомним, Бивол не выступал с ноября, когда победил единогласным судейским решением мексиканца Хильберто Рамиреса. Ярд в январе проиграл техническим нокаутом Артуру Бетербиеву.
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