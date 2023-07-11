WBA назначила претендента для победителя боя Кроуфорд — Спенс

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) постановила, что победитель поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO) и Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO) должен провести обязательную защиту.

Претендентом же стал обладатель регулярного титула литовец Эймантас Станионис (14-0, 8 KO).

Напомним, в июле Станионис должен был провести обязательную защиту против непобеждённого американца Вёрджила Ортиса, однако поединок был в третий раз отменён и повторно из-за проблем Ортиса со здоровьем, после чего его лишили статуса претендента.

Эймантасу Станионису 28 лет. Литовец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в апреле 2022-го стал чемпионом мира, отобрав титул у россиянина Раджаба Бутаева.