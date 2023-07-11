Дюбуа — о битве взглядов с Усиком: я видел страх

Британский боец супертяжёлого веса Даниэль Дюбуа прокомментировал битву взглядов с украинским чемпионом Александром Усиком в преддверии их поединка, который состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

«Я смог хорошо рассмотреть его и оценить размеры, и я готов к предстоящему вызову. Я готов забрать пояса. Меня списывают со счетов, я аутсайдер, но, когда придёт время, я окажусь на вершине. Я видел страх.

Усик — великий чемпион, но мы придём творить историю. Всё зависит от того, на что вы обращаете внимание. Усик — это боец первого тяжёлого дивизиона, поднявшийся в супертяжёлый. И я считаю, что у меня есть всё для победы: скорость сила и способность драться жёстко», — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу SecondsOut.