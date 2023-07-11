Дэн Хукер показал снимок перелома лица, который получил в бою с Тёрнером на UFC 290

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер показал рентгеновский снимок перелома лица, который он получил в поединке с американцем Джалином Тёрнером. Противостояние проходило на турнире UFC 290.

Фото: Из личного архива Дэна Хукера

Ранее Хукер демонстрировал рентгеновский снимок руки, на котором также виден перелом. Президент UFC Дана Уайт впоследствии сказал, что Хукер сломал руку ещё во втором раунде поединка.

Напомним, бой с Джалином продлился все три раунда и завершился победой Дэна раздельным решением судей. После этого боя в активе Хукера 23 победы и 12 поражений в смешанных единоборствах. В предыдущем поединке он победил Клаудио Пуэльеса техническим нокаутом.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: