«Какой-то ноунейм задаётся вопросом». Фьюри ответил промоутеру Александра Усика

Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на недавние слова промоутера украинца Александра Усика Александра Красюка. Ранее тот заявил, что Фьюри следовало бы лишить титулов за простой в статусе чемпиона.
«Какой-то ноунейм, не имеющий отношения к боксу, задаётся вопросом, почему меня не лишили титула. Всё просто – лишать меня титула нет причины, так как обязательного претендента я так и не получил. Когда же он найдётся, то я расправляюсь с ним точно так же, как расправлялся прежде со всеми другими. До тех пор продолжай заниматься тем, что у тебя так хорошо получается, — продолжай меня ненавидеть. Ах, да! Желаю насладиться теми крошечными деньгами, которые вы заработаете [в бою с Даниэлем Дюбуа]», — сказал Фьюри в социальных сетях.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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