Камил Гаджиев назвал «плохую новость» для Сергея Павловича после недавнего решения UFC

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал выход россиянина Сергея Павловича на первое место в рейтинге бойцов UFC, выступающих в тяжёлой весовой категории.
«Это законно. Это логично. Это давно должно было произойти. Это хорошая новость, а вот плохая новость, что бой Джонс – Миочич назначен на ноябрь. А это значит, что если всё произойдёт, то раньше чем в следующем марте, а это восемь-девять месяцев, Павлович за пояс не подерётся. Скорее всего, победит Джонс. Потом Джонс, а он часто не дерётся, ещё потянет резину. Одно, второе, третье – глядишь, к следующему лету. Значит, с кем-то надо драться.
А мы так хотели, чтобы пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе мог бы оказаться в России. В общем, Серёга, надо подождать», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.
Ранее стало известно, что американцы Джон Джонс и Стипе Миочич проведут поединок на UFC 295 11 ноября.
Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом:
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