«Опустились на дно». Глава ACA предложил бойцам, считающим себя чеченцами, сдать ДНК-тест

Основатель MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где предложил бойцам, называющим себя чеченцами, пройти ДНК-тест. В случае, если чеченское происхождение будет подтверждено, таким спортсменам следует изменить своё поведение в обществе.

«Порядочность и мужество одних — радует! Лицемерие и идиотизм других — поражает, и всё это ради просмотров и хайпа! Лига Hardcore FC в погоне за хайпом перешла все границы приличия, а ваши бойцы опустились на дно, откуда уже некому постучать! Чем, как и каким образом вы зарабатываете, мне всё равно! А вот как это делают бойцы, которые считают себя нохчо (самоназвание чеченцев. – Прим. «Чемпионата»), – нет.

Слова имеют вес лишь тогда, когда они подкреплены делом! Те, которые постоянно кричат, что они нохчо, вызывают у меня сомнения! Поэтому предлагаю им сдать тесты на Y700 и FTDNA. У меня хорошие завязки с лабораторией, которая проводит тесты по определению происхождения! Если тесты определят, что вы нохчо, вам придётся в корне изменить своё поведение, а если нет, то можете продолжать валяться в своём дерьме!» — написал Хасиев.

Напомним, ранее Хасиев подверг критике турнир Hardcore MMA, который проходил в начале июля в Москве. В главном бою спортивного шоу должны были сойтись чеченец Шовхал Чурчаев и иранец Мохаммед Хейбати. Однако поединок не состоялся из-за чеченца, который сперва не уложился в лимит весовой категории, а затем не вышел в клетку на бой.