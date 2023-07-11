Царукян обратился к Махачеву насчёт реванша

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавнее обращение российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева к главе промоушена Дане Уайту.
«Дана Уайт, кто? Локация?» – спросил ранее Махачев.
«Пришло время для реванша», — написал Царукян.
Напомним, Царукян и Махачев встречались в 2019 году. Победу тогда одержал Ислам.
Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. Махачев в последнем бою одолел австралийца Александра Волкановски.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
- 11 июля 2023
-
15:39
-
14:56
-
14:47
-
14:17
-
13:59
-
13:19
-
12:26
-
11:38
-
10:51
-
10:34
-
09:55
-
09:28
-
09:12
-
00:46
-
00:28
-
00:20
-
00:10
-
00:00
- 10 июля 2023
-
22:30
-
22:11
-
21:53
-
21:43
-
21:31
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
19:33
-
19:05
-
18:44
-
17:59
-
17:18
-
16:34
-
16:23
-
15:31
-
15:12