Царукян обратился к Махачеву насчёт реванша

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавнее обращение российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева к главе промоушена Дане Уайту.

«Дана Уайт, кто? Локация?» – спросил ранее Махачев.

«Пришло время для реванша», — написал Царукян.

Напомним, Царукян и Махачев встречались в 2019 году. Победу тогда одержал Ислам.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. Махачев в последнем бою одолел австралийца Александра Волкановски.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: