Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян обратился к Махачеву насчёт реванша

Царукян обратился к Махачеву насчёт реванша
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавнее обращение российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева к главе промоушена Дане Уайту.

«Дана Уайт, кто? Локация?» – спросил ранее Махачев.

«Пришло время для реванша», — написал Царукян.

Напомним, Царукян и Махачев встречались в 2019 году. Победу тогда одержал Ислам.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. Махачев в последнем бою одолел австралийца Александра Волкановски.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

Материалы по теме
«В рейтинге никакой логики». Почему Волкановски снова стал лучшим бойцом UFC?
«В рейтинге никакой логики». Почему Волкановски снова стал лучшим бойцом UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023