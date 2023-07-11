Чендлер показал, как встретился с Дональдом Трампом на UFC 290

Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав пару фото с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Снимки были сделаны на турнире UFC 290, который прошёл в Лас-Вегасе.
«Поговорил с 45-м президентом США», — написал Чендлер.
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
В активе Чендлера 31 бой, в котором он одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел восемь поражений. В последнем бою Майкл проиграл соотечественнику Дастину Порье. В настоящий момент он принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит команде ирландца Конора Макгрегора. По окончании сезона бойцы должны провести поединок, но точной его даты пока нет.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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