Фьюри — о бое с Нганну: его считают самым сильным панчером в мире, это будет битва на века
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Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о бое с франко-камерунским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Этот парень считается самым сильным панчером в мире, но давайте посмотрим, как он отреагирует, когда его ударит большой Цыганский король. Я с нетерпением жду возможности показать, что Цыганский король — величайший боец своего поколения. Это будет битва на века», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Правила и количество раундов пока неизвестны.
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