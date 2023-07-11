Нганну — о бое с Фьюри: не сомневайтесь в человеке с надеждой и верой

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался после новости о дате проведения его боя с британским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Никогда не сомневайтесь в человеке с надеждой и верой. 28.10.2023», — написал Нганну в своём твиттере и добавил к посту соответствующие хештеги с фамилиями бойцов и местом проведения.

Напомним, сегодня стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Правила и количество раундов пока неизвестны.

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.

Нганну в общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.