«Недомолвки получились». Боец RCC рассказал, как сорвался его переход в АСА

Боец RCC Тимур Нагибин высказался о предложениях перейти в MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Ну как предложения, были моменты, когда можно было подписаться. Вообще, в лиге АСА очень хорошие ребята работают, хорошие мужики, помогают, всегда всё у нас культурно. Как бы да, можно было подписаться, просто чуть-чуть друг друга через других лиц, скажем так, недопоняли. Чувствую тоже дискомфорт, что лично не пообщались, но скоро друг (Павел Гордеев. — Прим. «Чемпионата») будет драться, я приеду на турнир. Может быть, лично пообщаюсь с Асланбеком Бадаевым, остальными ребятами. Как бы не конфуз там между нами, а недомолвки получились. А вообще, лига АСА одна из самых сильных в России, я считаю. Чего греха таить, там собраны одни из лучших бойцов, поэтому каждый турнир АСА я смотрю, мне интересно. Там конкурентные бои», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.