«Недомолвки получились». Боец RCC рассказал, как сорвался его переход в АСА

Боец RCC Тимур Нагибин высказался о предложениях перейти в MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA).
«Ну как предложения, были моменты, когда можно было подписаться. Вообще, в лиге АСА очень хорошие ребята работают, хорошие мужики, помогают, всегда всё у нас культурно. Как бы да, можно было подписаться, просто чуть-чуть друг друга через других лиц, скажем так, недопоняли. Чувствую тоже дискомфорт, что лично не пообщались, но скоро друг (Павел Гордеев. — Прим. «Чемпионата») будет драться, я приеду на турнир. Может быть, лично пообщаюсь с Асланбеком Бадаевым, остальными ребятами. Как бы не конфуз там между нами, а недомолвки получились. А вообще, лига АСА одна из самых сильных в России, я считаю. Чего греха таить, там собраны одни из лучших бойцов, поэтому каждый турнир АСА я смотрю, мне интересно. Там конкурентные бои», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
- 12 июля 2023
-
13:05
-
12:52
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:32
-
11:18
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:41
-
09:25
-
05:05
-
02:56
-
00:47
- 11 июля 2023
-
22:25
-
21:16
-
19:36
-
18:18
-
18:05
-
16:18
-
15:39
-
14:56
-
14:47
-
14:17
-
13:59
-
13:19
-
12:26
-
11:38
-
10:51
-
10:34
-
09:55
-
09:28
-
09:12