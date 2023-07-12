Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Недомолвки получились». Боец RCC рассказал, как сорвался его переход в АСА

«Недомолвки получились». Боец RCC рассказал, как сорвался его переход в АСА
Аудио-версия:
Комментарии

Боец RCC Тимур Нагибин высказался о предложениях перейти в MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Ну как предложения, были моменты, когда можно было подписаться. Вообще, в лиге АСА очень хорошие ребята работают, хорошие мужики, помогают, всегда всё у нас культурно. Как бы да, можно было подписаться, просто чуть-чуть друг друга через других лиц, скажем так, недопоняли. Чувствую тоже дискомфорт, что лично не пообщались, но скоро друг (Павел Гордеев. — Прим. «Чемпионата») будет драться, я приеду на турнир. Может быть, лично пообщаюсь с Асланбеком Бадаевым, остальными ребятами. Как бы не конфуз там между нами, а недомолвки получились. А вообще, лига АСА одна из самых сильных в России, я считаю. Чего греха таить, там собраны одни из лучших бойцов, поэтому каждый турнир АСА я смотрю, мне интересно. Там конкурентные бои», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023