Джаред Андерсон проведёт бой с Андреем Руденко

Восходящая звезда в тяжёлом весе 23-летний американец Джаред Андерсон 26 августа проведёт бой с 39-летним украинцем Андреем Руденко, сообщили источники ESPN.

Для бойца из США этот бой будет вторым менее чем за 60 дней. 1 июля Андерсон победил решением судей экс-чемпиона по версии IBF Чарльза Мартина. Для американца этот успех стал 15-м в 15 проведённых боях. Однако бой с Мартином был для него самым сложным в карьере: впервые в карьере Андерсон победил не нокаутом и не досрочно, также он впервые проиграл один из раундов.

Руденко провёл за карьеру 42 боя, в которых одержал 35 побед, потерпел шесть поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. В январе этого года он нокаутировал боснийца Бояна Честича.