Кевин Ли объявил о завершении карьеры после поражения от Фахретдинова
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе 30-летний Кевин Ли объявил о своем уходе из смешанных единоборств через, сообщает ESPN. В своём последнем поединке 1 июля на UFC on ESPN 48 американец проиграл россиянину Ринату Фахретдинову. Бой проходил в суперлёгком весе.
«Короче говоря, я решил уйти из ММА и UFC. Прошло 12 лет, 12 долгих лет, когда я старался быть лучшим бойцом, которым только мог. Было много тяжелой работы и много самоотверженности с моей стороны в попытках стать лучшим бойцом в мире. Когда я оглядываюсь назад, то вижу, что у меня была адская карьера», — написал Ли в одной из социальных сетей.
За карьеру Ли провёл 27 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел восемь поражений.
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