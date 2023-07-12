Цукерберг вместе с Волкановски и Адесаньей показали актуальную физическую форму

Известный американский предприниматель и миллиардер Марк Цукерберг разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав совместное фото с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей (средний вес) и Александром Волкановски (полулёгкий вес).

«Это серьёзный бизнес», — написал Цукерберг.

Фото: Jeff Sainlar

Ранее сообщалось, что Цукерберг может провести бой с другим бизнесменом Илоном Маском. Оба не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына, попросив прекратить разговоры об их бое, чтобы об этой идее поскорее забыли.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: