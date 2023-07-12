Марина Мохнаткина узнала имя соперницы по полуфиналу PFL

Боец клуба «Архангел Михаил», россиянка Марина Мохнаткина (10-3) в полуфинале PFL 18 августа проведёт поединок с представительницей США Амбер Лейброк (7-5). Бой состоится в Нью-Йорке.

В четвертьфинале Марина одолела Эвелину Мартинс единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) и попала в топ-4 бойцов PFL женского полулёгкого веса. Для Мохнаткиной это была вторая победа в году. В апреле она нокаутировала японскую спортсменку Йоко Хигаши на PFL 2.

В общей сложности Мохнаткина в смешанных единоборствах провела 13 боёв, в которых одержала десять побед (одну нокаутом) и потерпела три поражения. Мохнаткина также является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо.

Боец Марина Мохнаткина позирует в купальнике цветов флага США: