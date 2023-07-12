Менеджер Усика — о бое Фьюри и Нганну: не бокс, а цирк. Тайсон превращается в клоуна

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, поделился мнением о предстоящем поединке между британским боксёром Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

«Самая большая шутка в истории бокса! Мне жаль, но это не бокс, а цирк. Тайсон Фьюри превращается из позитивного человека в боксе в клоуна», – написал Климас у себя в социальных сетях.

В активе Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.

Нганну в общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

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