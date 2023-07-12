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«Только чёртовы чемпионы». Волкановски встретился с Эдвардсом, Хейни и Шилдс

«Только чёртовы чемпионы». Волкановски встретился с Эдвардсом, Хейни и Шилдс
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Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. Вместе с Волкановски на снимке присутствуют чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс, олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс, а также абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе (до 61,2 кг) Девин Хейни.

«Только чёртовы чемпионы», — подписал фотографию Волкановски.

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Напомним, в последнем бою Волкановски встречался с мексиканцем Яиром Родригесом. Поединок проходил в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290. Противостояние завершилось победой Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

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