Камару Усман назвал единственное условие, при котором согласится на бой с Рахмоновым

Бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о потенциальном поединке с рейтинговым бойцом ММА полусреднего веса, казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Усман сейчас занимает первое место среди средневесов UFC, Рахмонов идёт шестым.
«Да, я бы принял этот бой, если бы он был титульным. Конечно, каждый хочет стать чемпионом. И если я буду чемпионом, кто я такой, чтобы отказывать ему? Если же это не ради титула, да ещё так случилось, что мы тренируемся у одного тренера… Какой тогда смысл?» — сказал Усман на канале журналиста Джеймса Линча в YouTube.
Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:
Ранее предложение Усману об организации их боя сделал швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
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