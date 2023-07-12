Камару Усман назвал единственное условие, при котором согласится на бой с Рахмоновым

Бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о потенциальном поединке с рейтинговым бойцом ММА полусреднего веса, казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Усман сейчас занимает первое место среди средневесов UFC, Рахмонов идёт шестым.

«Да, я бы принял этот бой, если бы он был титульным. Конечно, каждый хочет стать чемпионом. И если я буду чемпионом, кто я такой, чтобы отказывать ему? Если же это не ради титула, да ещё так случилось, что мы тренируемся у одного тренера… Какой тогда смысл?» — сказал Усман на канале журналиста Джеймса Линча в YouTube.

Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:

Ранее предложение Усману об организации их боя сделал швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.