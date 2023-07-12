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Камару Усман назвал единственное условие, при котором согласится на бой с Рахмоновым

Камару Усман назвал единственное условие, при котором согласится на бой с Рахмоновым
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Бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о потенциальном поединке с рейтинговым бойцом ММА полусреднего веса, казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Усман сейчас занимает первое место среди средневесов UFC, Рахмонов идёт шестым.

«Да, я бы принял этот бой, если бы он был титульным. Конечно, каждый хочет стать чемпионом. И если я буду чемпионом, кто я такой, чтобы отказывать ему? Если же это не ради титула, да ещё так случилось, что мы тренируемся у одного тренера… Какой тогда смысл?» — сказал Усман на канале журналиста Джеймса Линча в YouTube.

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Ранее предложение Усману об организации их боя сделал швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

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