Майкл Чендлер назвал самого совершенного бойца UFC
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказал мнение, что австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски является самым совершенным бойцом не только в промоушене, но и в мире.
«Я разобью это на три части: полнота навыков, кардио и самообладание. Так вот Алекс – самый совершенный боец в UFC. Самый совершенный боец в мире. Он очень уверен в себе и опережает своих противников на несколько шагов в каждом бою.
На свете нет ни одного полулегковеса, которого он не смог бы победить. Более того, вполне возможно, нет и легковеса, которого он не смог бы победить, поскольку он одолел Ислама Махачева. Знаю, он хочет реванша», — сказал Чендлер на своём канале в YouTube.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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