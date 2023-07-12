Абдель-Азиз привёл 2 аргумента, почему Ислам Махачев — лучший боец UFC

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, почему считает чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева первым номером в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории в UFC.
«Махачев прервал серию Оливейры, которая состояла из 12 побед. Потом он прервал серию Волкановски, состоявшую из 22 побед. Один из них был третьим номером в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, а другой — первым. И после этого кто-то хочет сказать, что Ислам не первый номер?» — написал Абдель-Азиз.
В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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