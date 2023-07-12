«Кто легенда? Кто гангстер?» Мовсар Евлоев продемонстрировал нынешнюю физическую форму

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим снимком.

«Кто легенда? Кто гангстер?» — написал Еврлоев.

Фото: Из личного архива Мовсара Евлоева

В настоящий момент Евлоев занимает десятое место в рейтинге бойцов UFC полулёгкого веса. В предыдущем поединке Мовсар встречался с представителем Бразилии Диего Лопесом и победил его единогласным решением судей. Изначально россиянин должен был провести бой с американцем Брайсом Митчеллом, но тот снялся из-за травмы. За карьеру в ММА Евлоев провёл 17 боёв, одержав победу в каждом из них. Пока следующий соперник российского спортсмена не определён.

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