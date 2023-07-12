«Это не моё». Ислам Махачев впервые сыграл в гольф

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о первом опыте игры в гольф. По словам Махачева, получилось не очень.
«Поиграл впервые в гольф, понял, что это не моё», — написал Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Последний его поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Тогда он встречался с местным бойцом Александром Волкановски и победил единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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