WBO заявила о готовности санкционировать бой Девина Хейни и Теофимо Лопеса

Всемирная боксёрская организация (WBO) заявила о готовности санкционировать поединок за титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Девином Хейни (30-0, 15 KO) и Теофимо Лопесом (19-1, 13 KO) в течение суток, если бойцы дадут согласие.

В случае же если этого не произойдёт, за вакантный пояс сразятся американцы Хосе Карлос Рамирес (28-1, 18 KO) и Арнольд Барбоза-младший (28-0, 10 KO).

Напомним, Лопес завоевал титул WBO в июне, нанеся первое поражение в карьере британцу Джошу Тэйлору и став чемпионом в двух весовых категориях, после чего объявил о завершении карьеры.

Хейни в мае защитил все четыре пояса в лёгком весе (до 61,2 кг), одолев близким судейским решением украинца Василия Ломаченко.