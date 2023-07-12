Кормье: рад за Нганну, чувак заработает кучу денег за бой с Фьюри

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал новость об организации поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фрэнсис смог определить свою цену, он нашёл себя, и теперь он заработает больше денег, чем когда-либо мог себе представить. Они подерутся в Саудовской Аравии, которая, каким-то образом только что купила Профессиональную ассоциацию гольфистов.

Это сумасшедший поворот событий для Фрэнсиса, и я очень рад за него. И я рад, что он заработает. Возможно, они не продадут 500–600 тысяч PPV, но я практически не сомневаюсь, что Нганну получит деньги с платных трансляций. И если он продаст 200 тысяч PPV… чувак заработает кучу денег», — сказал Кормье в эфире ESPN.