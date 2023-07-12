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Тренер Махачева оценил победу Волкановски над Родригесом

Тренер Махачева оценил победу Волкановски над Родригесом
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, прокомментировал победу действующего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски над мексиканцем Яиром Родригесом.

«Это был один из тех боёв, где Алекс доказал, насколько он великолепен. Он внёс коррективы и сделал то, что обычно не делал. Его перебивали на дистанции, поэтому он изменил сценарий и превратился в борца, доказав, что умеет бороться. Итак, он повалил Яира и доминировал над ним на земле.

Великолепная демонстрация парня с отличным IQ. Посмотрим, дадут ли ему Ислама или нет. Но в будущем нам придётся сразиться с ним снова, и я с нетерпением жду этого», – сказал Мендес в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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