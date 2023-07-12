Сехудо назвал величайшего полулегковеса в истории, исключив Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо считает, что австралиец Алекс Волкановски по-прежнему не может претендовать на звание величайшего полулегковеса в истории MMA.

«На месте Волкановски я бы подрался с Исламом. Теперь у него пять защит, и он в трёх шагах от того, чтобы превзойти Жозе Альдо по числу защит в полулёгком весе. Но если он поднимется в лёгкий вес и завоюет титул, то это поместит его в другую лигу.

Прямо сейчас, если опираться на цифры, Жозе Альдо по-прежнему остаётся величайшим полулегковесом в истории. Такова статистика. Я не говорю, что он лучший, но, исходя из фактов и цифр, это по-прежнему Жозе Альдо», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.