«Тебя нокаутируют, большой и твёрдый мешок». Фьюри обратился к Нганну перед боем

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе звёздный британец Тайсон Фьюри официально объявил о поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, а также не упустил возможности традиционно оскорбить соперника.

«Ребята, это официально, я против Фрэнсиса Нганну, 28 октября, Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Не могу дождаться.

Да, ты получишь, большой мешок. Ты большой и твёрдый мешок, тебя нокаутируют. Тебя нокаутируют, недоносок», – сказал Фьюри в социальных сетях.

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 33 победы (24 – нокаутом). Один бой с участием британца завершился вничью. Нганну провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.