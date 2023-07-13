«Тебя нокаутируют, большой и твёрдый мешок». Фьюри обратился к Нганну перед боем
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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе звёздный британец Тайсон Фьюри официально объявил о поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, а также не упустил возможности традиционно оскорбить соперника.
«Ребята, это официально, я против Фрэнсиса Нганну, 28 октября, Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Не могу дождаться.
Да, ты получишь, большой мешок. Ты большой и твёрдый мешок, тебя нокаутируют. Тебя нокаутируют, недоносок», – сказал Фьюри в социальных сетях.
На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 33 победы (24 – нокаутом). Один бой с участием британца завершился вничью. Нганну провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
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