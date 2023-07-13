PFL наняла USADA для помощи в запуске антидопинговой программы

Промоушен PFL заключил партнерское соглашение с Антидопинговым агентством США (USADA) о запуске новой программы по тестированию бойцов на наркотики и борьбе с допингом, сообщает ESPN. Для спортсменов уже на этой неделе будут проведены первые образовательные занятия. Также бойцы смогут получить информацию о том, какие вещества запрещены к использованию и другую информацию на специально созданном сайте.

USADA также руководит антидопинговой программой в UFC, и программой для спортсменов-олимпийцев из сборной США. Сообщается, что система PFL будет схожей с той, что есть в UFC, но будет и несколько отличаться из-за иного формата сезона и плей-офф.

В апреле тесты 10 бойцов PFL на запрещённые вещества дали положительные результаты. Все спортсмены были дисквалифицированы Атлетической комиссией штата Невада и исключены из сезона промоушена.