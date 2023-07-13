Сириль Ган назвал главную ошибку в поединке с Джоном Джонсом
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Французский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Сириль Ган высказался по поводу своего поединка за титул с американцем Джоном Джонсом.
«В некоторых моментах поединка я плохо контролировал дистанцию. Нужно было решить эту проблему, и я сделал кое-что, чтобы это изменить, но тут же допустил ошибку.
На протяжении всей подготовки Фернан Лопес говорил мне, что я должен контролировать дистанцию просто джебом и не использовать боковой удар. И что я сделал в бою? Боковой удар. Это большая ошибка, которой он воспользовался», — приводит слова Гана MMA News.
Всего у француза 11 побед в 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Следующий бой он проведёт с Сергеем Спиваком.
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