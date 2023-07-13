Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс стал бойцом года в результате церемонии награждения ESPYS 2023

Джон Джонс стал бойцом года в результате церемонии награждения ESPYS 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 июля, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS 2023. Издание ESPN на своём официальном сайте опубликовало имена лауреатов собственной ежегодной премии, по итогам которой лучшим бойцом года стал американец Джон Джонс.

Напомним, в марте этого года Джонс выиграл титул UFC в тяжёлом весе, победив в поединке с французом Сирилем Ганом в первом раунде.

ESPY использовал голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год. Голосование продлилось до 3:00 мск 10 июля.

Помимо тех наград, в которых есть номинанты, в рамках ESPY также вручили премию Артура Эша за отвагу, премию Джимми Ви за упорство и премию Пэта Тиллмана за службу.

Материалы по теме
Сириль Ган назвал главную ошибку в поединке с Джоном Джонсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023