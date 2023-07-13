Как закончится боксёрский поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну?

Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и франко-камерунский боец ММА, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проведут бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос среди своих читателей: «Как закончится боксёрский поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну?»

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.

Нганну в общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: