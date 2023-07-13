Цукерберг и Адесанья провели спарринг, отработав удары ногами и в партере

Известный американский предприниматель и миллиардер Марк Цукерберг провёл комплексный спарринг с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Соответствующими фотографиями на своей странице в социальных сетях поделился Адесанья.

«Нам обоим приходится иметь дело с южноафриканцами», — подписал фотографии Адесанья.

Фото: Из личного архива Исраэля Адесаньи

Фото: Из личного архива Исраэля Адесаньи

Фото: Из личного архива Исраэля Адесаньи

Фото: Из личного архива Исраэля Адесаньи

Фото: Из личного архива Исраэля Адесаньи

Отметим, что в ЮАР родился другой бизнесмен – Илон Маск, с которым, как сообщалось ранее, Цукерберг может провести поединок. При этом не так давно президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать это противостояние, а оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. Мама Маска, однако, выступает против боя сына.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: