Нганну – Тайсону Фьюри: игры закончились

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему будущему сопернику, британскому непобеждённому боксёру, чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.
«Игры закончились. Увидимся 28 октября, Тайсон», — написал Нганну.
Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
Нганну в общей сложности провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.
Джонс и Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL:
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