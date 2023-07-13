Нганну – Тайсону Фьюри: игры закончились

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему будущему сопернику, британскому непобеждённому боксёру, чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.

«Игры закончились. Увидимся 28 октября, Тайсон», — написал Нганну.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

Нганну в общей сложности провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.

Джонс и Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL: