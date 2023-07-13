Усик обратился к Конору Макгрегору
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) прокомментировал анонс поединка между британским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.
«Я бы сказал, что у меня нет амбиций, кроме тех, что я хочу боксировать с Тайсоном Фьюри. Я смотрел, что Конор Макгрегор сейчас нормально набрал вес. Эй, Конор, давай завалим с тобой драку на «Уэмбли», – сказал Усик на канале Seconds Out в YouTube.
Напомним, поединок между Нганну и Фьюри пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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