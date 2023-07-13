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Девина Хейни арестовали за хранение оружия

Девина Хейни арестовали за хранение оружия
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Девин Хейни был арестован в Калифорнии за хранение оружия. Об этом информирует TMZ.

Сообщается, что полиция обнаружила в его машине полуавтоматический пистолет, который находился под сиденьем водителя. Хейни не был за рулём, но машина зарегистрирована на него. Впоследствии Девина освободили под залог в размере $ 35 000. Слушания по его делу будут проходить в августе, Хейни обязан присутствовать на них. За незаконное ношение оружия в Калифорнии можно получить тюремное заключение сроком до одного года.

На счету Хейни 30 боёв, в каждом из которых он добивался побед (15 раз побеждал нокаутом).

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:

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