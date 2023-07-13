Усик высказался о Дюбуа, заявившем, что он увидел страх в его глазах

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) прокомментировал недавние слова британского боксёра Даниэля Дюбуа, произнесённые им вскоре после дуэли взглядов. Дюбуа тогда заявил, что увидел в глазах Усика страх.

«Без комментариев. Единственное, что он мог там увидеть, это свет. Неужели я похож на человека, который боится Даниэля? У него нет уверенности. Он немного молодой и импульсивный», — сказал Усик на канале Seconds Out в YouTube.

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

За время карьеры Усик провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом. В активе Дюбуа 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Украинский чемпион Александр Усик провёл тренировку: