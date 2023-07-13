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Агент Нганну высказался о гонораре, который боец получит за бой с Тайсоном Фьюри

Агент Нганну высказался о гонораре, который боец получит за бой с Тайсоном Фьюри
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Маркель Мартин, агент бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, высказался о предстоящем поединке своего клиента с британским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Скажу так: сумка [с деньгами] будет такой большой, что её и вправду можно будет уронить по дороге в банк. Даже не знаю, что теперь скажут наши хейтеры. В любом случае они снова окажутся неправы. Могу сказать, что сейчас мы счастливы. UFC? В этом бою он заработает больше, чем во всех своих поединках в UFC вместе взятых. В разы! Даже будучи чемпионом, ему пришлось бы драться несколько раз только для того, чтобы приблизиться к этой сумме», — сказал Мартин на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Джонс и Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL:

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