Усик рассказал о намерениях баллотироваться в президенты после завершения карьеры

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик ответил на вопрос, что будет делать после боя с британцем Тайсоном Фьюри, если он состоится.
«Пойду в крузервейт, ещё раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», — сказал Усик в интервью на YouTube Seconds Out.
Напомним, 26 августа Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Фьюри, в свою очередь, в своём следующем бою будет боксировать с Фрэнсисом Нганну. Они проведут бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
Ранее сообщалось, что Усик подписал контракт на бой с Фьюри.
За время карьеры Усик провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом. В активе Дюбуа 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри
- 14 июля 2023
-
01:59
-
00:24
- 13 июля 2023
-
23:25
-
22:23
-
21:16
-
20:13
-
19:22
-
18:32
-
17:21
-
16:10
-
14:44
-
13:23
-
12:48
-
12:15
-
10:16
-
10:12
-
09:41
-
04:48
-
03:00
-
00:59
-
00:54
-
00:17
-
00:07
- 12 июля 2023
-
23:56
-
23:11
-
22:50
-
22:38
-
22:10
-
21:00
-
20:14
-
19:34
-
19:08
-
18:21
-
17:59
-
17:24