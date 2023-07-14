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Усик рассказал о намерениях баллотироваться в президенты после завершения карьеры

Усик рассказал о намерениях баллотироваться в президенты после завершения карьеры
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик ответил на вопрос, что будет делать после боя с британцем Тайсоном Фьюри, если он состоится.

«Пойду в крузервейт, ещё раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», — сказал Усик в интервью на YouTube Seconds Out.

Напомним, 26 августа Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Фьюри, в свою очередь, в своём следующем бою будет боксировать с Фрэнсисом Нганну. Они проведут бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
Ранее сообщалось, что Усик подписал контракт на бой с Фьюри.

За время карьеры Усик провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом. В активе Дюбуа 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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