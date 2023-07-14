Усик: я больше не забочусь о поясе, мне нужен Фьюри

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик высказался о желании провести бой с британцем Тайсоном Фьюри.

«Он забавный. Я вообще о нём не думаю, мне просто нужно встретиться с ним на ринге.

Я больше не забочусь о поясе. Мне нужен Фьюри, титул WBC — это просто небольшая дополнительная мотивация, но людям и болельщикам просто нужно увидеть, как мы сражаемся.

Нам нужно бороться. Люди говорят об этом бое 20, 30, 40 лет, поэтому нам нужно драться», — приводит слова Усика ВoxingScene.

Напомним, 26 августа Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Фьюри, в свою очередь, в своём следующем бою будет боксировать с Фрэнсисом Нганну. Они проведут бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

Ранее сообщалось, что Усик подписал контракт на бой с Фьюри.

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