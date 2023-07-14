Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: я больше не забочусь о поясе, мне нужен Фьюри

Усик: я больше не забочусь о поясе, мне нужен Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик высказался о желании провести бой с британцем Тайсоном Фьюри.

«Он забавный. Я вообще о нём не думаю, мне просто нужно встретиться с ним на ринге.

Я больше не забочусь о поясе. Мне нужен Фьюри, титул WBC — это просто небольшая дополнительная мотивация, но людям и болельщикам просто нужно увидеть, как мы сражаемся.

Нам нужно бороться. Люди говорят об этом бое 20, 30, 40 лет, поэтому нам нужно драться», — приводит слова Усика ВoxingScene.

Напомним, 26 августа Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Фьюри, в свою очередь, в своём следующем бою будет боксировать с Фрэнсисом Нганну. Они проведут бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
Ранее сообщалось, что Усик подписал контракт на бой с Фьюри.

Материалы по теме
Величайшему бою года — быть! Усик подписал контракт на поединок с Фьюри
Величайшему бою года — быть! Усик подписал контракт на поединок с Фьюри

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023